“Els vehicles de combustible mai no es deixaran de banda”

El president de l’Associació d’importadors de vehicles proposa donar més ajudes per al desballestament de cotxes antics per tal de tenir un parc automobilístic més sostenible

La incertesa del mercat automobilístic està provocant que les vendes caiguin des de fa un any. Xavier Calvís, com a president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) creu que l’alarma social que s’ha creat amb els vehicles de combustió fòssil és injustificada.



L'any no va arrencar bé. Com estan les vendes ara que s'ha tancat la primera meitat de l'any?

No tenim bones notícies, continua la caiguda de vendes. Al mes de juny es van registrar un 33% menys de vendes que l’any passat i el maig va baixar un 16%. A mi em fa l'efecte que s'ha espantat tant la