Els pisos turístics milloren les xifres de l'agost de l'any passat

Els establiments asseguren que cada vegada s’estiueja més a la muntanya

Els pisos turístics estan tenint un millor mes d’agost que el que van tenir l’any passat. Així ho asseguren des de l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic (AEAT), que afirma que malgrat que el juliol va deixar xifres preocupants als establiments, l’estiu està sent positiu. De fet, l’AEAT apunta a un canvi de tendència en el comportament dels turistes a l’estiu ja que, segons expliquen, cada vegada hi ha més persones que estiuegen a la muntanya en comptes d’anar a destinacions de costa.

Aquest estiu, els apartaments turístics estan satisfets amb les xifres que s’estan registrant. Malgrat que no mostren un increment molt