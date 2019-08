El 40% de les vendes del Mercadona són a andorrans

Jordi Fàbrega destaca que la gran superfície “s’aprofita molt més del ‘tax free’ que no pas el petit comerç

La Seu d’Urgell s’ha convertit en un dels llocs on molts residents andorrans fan la seva compra per la possibilitat de fer el conegut tax free. És a dir, per la possibilitat de poder recuperar els diners pagats en concepte d’IVA un cop creuada la duana. Tant és així que gran part dels clients del Mercadona de la capital urgellenca són ciutadans del Principat. En concret, aproximadament el 40% de les vendes d’aquesta superfície el 2018 van ser a clients d’Andorra que van demanar el tax free. Així ho ha explicat l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, que apunta que