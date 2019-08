L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, no veu urgent el desdoblament de la nacional

La carretera que uneix la Seu d’Urgell amb el Principat va gaudir d’unes obres de millora de l’asfalt i del traçat el 2013 que van tenir un cost de 27 milions d’euros. No obstant, una petició que es va fer i que no es va tenir en compte des del Govern espanyol va ser la d’incloure un segon carril de pujada per agilitzar el trànsit. Sis anys més tard, Espanya es manté en la mateixa idea que no és una “decisió prioritària”, així ho feia saber Àngel Ros, ambaixador espanyol al Principat.

“I si fossin tres o quatre encara millor”, va

