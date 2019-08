Els visitants a Andorra deixen de banda les compres i se centren a realitzar activitats de lleure, descansar i gaudir de la natura

El sector comercial i turístic viu una situació inusual, els visitants actuals al Principat deixen de banda les compres i se centren a realitzar activitats de lleure, descansar i gaudir de la natura entre muntanyes. L’ocupació hotelera està quasi al màxim de les seves expectatives, però aquest turisme no és propici per gastar-se els diners en les grans avingudes comercials Meritxell i Carlemany. “Hem vingut a fer turisme artístic i de muntanya, i sobretot per fugir de la calor. Avui [ahir] hem aprofitat que és l’últim dia per venir a passejar, a veure si trobàvem alguna cosa interessant”, va explicar

#6 Andorrà

(16/08/19 10:00)



#5 JosepM

(16/08/19 09:36)



#4 DC

(16/08/19 09:16)



#3 Estafa

(16/08/19 08:15)



#2 mes car

(16/08/19 08:01)



#1 Elemental

(16/08/19 07:33)