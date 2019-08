La CASS estrena una nova zona d'entrada i amplia l'atenció per a tràmits en línia

Les obres de reforma a la planta baixa de la seu de la Caixa Andor­rana de Seguretat Social (CASS) han suposat diferents millores. Els treballs es van iniciar el 17 de juny i van acabar la setmana passada, set dies abans del termini previst inicialment i sense cap desviació pressupostària. En concret, s’ha ampliat la zona d’entrada per millorar la circulació, tenir més espai d’espera abans d’accedir a la recepció i s’ha afegit un taulell per emplenar les sol·licituds. A la zona d’atenció al públic s’ha optat per ampliar la recepció per oferir fins a tres llocs d’atenció, un dels