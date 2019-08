Un 10% d'anul·lacions als hotels d'estades per al cap de setmana

El sector diu que la “reacció ràpida” del Govern ha evitat “una catàstrofe a mitjans d’agost”

Els hotelers del país esperaven que aquest cap de setmana servís per remuntar un mes d’agost que no acaba d’arrencar. L’esllavissada, però, “no afavorirà que vingui la gent al país”. Així ho va explicar al Diari el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos, recordant que “la gent ja sap que té problemes per accedir al país per les cues i, si a sobre se li afegeix això...”. Ramos va destacar que al migdia els establiments del Principat van registrar “entre un 5% i un 10% de cancel·lacions de les reserves”. El representant de l’UHA va apuntar que

#3 Maria

(11/08/19 11:17)



#2 DAmillors

(11/08/19 10:41)



#1 Carme

(11/08/19 09:48)