L’esllavissada a la Borda Sabater va afectar la carretera, l’accés al Punt de Trobada i l’interior del centre comercial

L’esllavissada que ahir va afectar la CG-1 a l’altura de la Borda Sabater i va provocar danys materials al Punt de Trobada no va tenir cap conseqüència personal per l’hora i el dia en què es va produir: les sis del matí d’un dissabte. Dos van ser els despreniments que van obligar a tallar la carretera i que van afectar el centre comercial. El primer va ser relativament petit, però va fer que els guardes de seguretat que hi ha havia al centre comercial alertessin els bombers. Quan els bombers ja estaven al lloc dels fets i s’havia tallat la

