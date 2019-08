Obert un pas alternatiu per a turismes per circular cap a Espanya

Actualitzada 10/08/2019 a les 16:53

Xavier Espot ha anunciat que la circulació de sortida i entrada cap a Espanya queda restablerta al migdia per a vehicles lleugers amb un pas alternatiu habilitat per la part de pàrquing per darrere del Punt de Trobada, en una compareixença amb el cònsol lauredià a prop de la zona afectada per la gran esllavissada de terra i roques que des de les sis del matí mantenia tallada la carretera General 1 en els dos sentits de la circulació i deixava el Principat incomunicat en direcció sud. Xavier Espot ha explicat que el trànsit per a camions i autobusos es podria permetre a mitjans de la setmana vinent quan està prevista "una solució més estable" amb dos carrils en cada sentit del trànsit i ha indicat que fins aquell moment el transport de mercaderies i viatgers procedents d'Espanya només es podrà fer per la frontera del Pas de la Casa.Espot ha destacat que els tècnics de diversos departaments de Govern i geòlegs externs treballen en la zona per analitzar les causes del despreniment parcial de la muntanya i per dissenyar les actuacions necessàries per assegurar la zona. El cap de l'executiu ha precisat que els experts determinaran les causes que han provocat la caiguda de tones de roques i terra "però ara no aporten res hipòtesis que poden ser errònies" com atribuir responsabilitats per l'esllavissada a l'estat de la parcel·la on s'havia fet el desmut per les obres per ubicar el nou centre comercial. El cònsol Josep Miquel Vila ha afirmat que el comú havia informat la propietat del terreny que hi havia algun ancoratge que no estava bé i que els privats estaven en procés de fer un estudi per determinar si calia fer-hi actuacions. Vila ha ressaltat que "això no vol dir que hi hagi relació causa efecte" entre l'estat de l'obra i el despreniment d'aquest matí i ha manifestat que es poden haver sumat dos factors per desencadenar els fets d'avui: el manteniment deficient dels ancoratges a la muntanya i un accident imprevisible.Xavier Espot ha recalcat que no s'han produït danys personals i la bona actuació del cossos d'emergència. El cap de Govern ha assenyalat que bombers i policia han acudit a la zona quan han rebut l'avís que començaven a caure pedres i han tallat la circulacio i dessallotjat la zona abans que d'hagi produït la segona esllavissada que ha estat la que ha arrossegat tones de pedres i terra.El despreniment s'ha produït a les sis del matí i les roques ham omplert la parcel·la davant la muntanya i algunes han saltat la carretera i han arribat fins al centre comercial que ha patit danys materials visibles en la façana de l'establiment i en la planta baixa. El tall de la carretera General 1 ha provocat el desviament de tot el trànsit d'entrada i sortida al país des del sud per la frontera del Pas de la Casa, el que ha generat retencions de fins a quatre quilòmetres en els dos sentits durant el matí, segons ha informat Mobilitat. Els mossos d'esquadra han anunciat en xarxes socials el tall de la via i que el trànsit es desviava a la rotonda de l'N-145 a la Seu d'Urgell des de primera hora del matí. Les retencions continuen a la frontera francoandorrana i la reobertura del trànsit pel riu Runer està provocant cues d'entrada a Sant Julià.El Govern havia informat en un comunicat a mig matí que treballava "per restablir la comunicació terrestre amb Espanya per aquesta via en coordinació amb el comú de Sant Julià i les autoritats del país veí", ja que Xavier Espot ha subratllat que aquests dies són de forta afluència turística al país i que amb el pas alternatiu habilitat no caldrà que els visitants hagin d'anul·lar les reserves hoteleres que hi havia per aquest cap de setmana.La caiguda parcial de la muntanya, que continua amb petits despreniments gairebé constants, ha causat incidències en el servei de llum i a Juberri i Fontaneda no hi ha electricitat des del moment dels fets i la previsió de la Mútua Elèctrica de Sant Julià és instal·lar un grup electrògen perquè els veïns puguin recuperar el subministrament d'energia.