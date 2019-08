Els hotels esperen un 77% d'ocupació el cap de setmana

Creix el nombre de llits venuts al nord gràcies al turisme de muntanya

Les dades d’ocupació hotelera per al cap de setmana en plena campanya de vacances d’estiu, respecte a la temporada anterior són esperançadores. Segons la previsió de la Unió Hotelera (UHA), l’ocupació mitjana del país per a aquest cap de setmana és del 77%, una xifra que per a Carles Ramos, president de l’entitat, s’hauria de poder superar amb les reserves d’última hora. “Aquest any estem veient com les reserves d’última hora estan creixent exponencialment. Gent de llocs propers decideixen d’un dia per l’altre venir a passar el cap de setmana aquí i reserven a l’últim moment”, va indicar.

Amb les reserves