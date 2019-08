Busquen una fugitiva britànica que podria estar a Andorra

La guàrdia civil busca una fugitiva britànica que podria estar amagada a Andorra. El cos de seguretat espanyol va publicar ahir un missatge al seu compte de Twitter on s’exposa una llista d’onze fugitius de la justícia britànica, entre els quals es troba Sara Gina Panitzke, una dona de 45 anys procedent del municipi de Yorkshire.

La fugitiva va ser condemnada a vuit anys de presó per les autoritats britàniques per blanquejar mil milions de lliures. Panitzke era membre d’alt rang d’un grup criminal involucrat en un frau d’IVA. Controlava els comptes de moltes companyies a distància a través de diferents