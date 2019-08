“Mai hem tingut sobirania legislativa”

El nou responsable de les negociacions amb la UE creu que les reunions de poble serviran per “trencar molts tòpics”, com ara que l’acord farà que el país perdi autonomia

Andorra ha plantejat un primer posicionament a Brussel·les en matèria d’immigració, Seguretat Social i telecomunicacions i energia, en el marc de la negociació de l’acord d’associació, després que l’anterior legislatura hi hagués un intercanvi d’informació sobre tots aquests àmbits.



Per què plantejar ja un primer posicionament?

Entre el nostre calendari electoral, el calendari electoral del Parlament europeu, sabent que no hi haurà equip negociador a la UE fins ben entrat el setembre, i tenint en compte que el Govern va entrar en funcions al febrer, semblava poc oportú que passessin tants mesos sense que hi hagués un mínim moviment en la direcció

#8 Mercaders polítics

(06/08/19 10:03)



#7 $I$T€MA

(06/08/19 09:49)



#6 Gràcies per res

(06/08/19 09:46)



#5 Pere

(06/08/19 09:22)



#4 Sonia

(06/08/19 09:09)



#3 Alex

(06/08/19 09:08)



#2 Feo

(06/08/19 09:04)



#1 Misèria

(06/08/19 08:52)