El Tribunal Superior considera que l’operació és beneficiosa per a la salut mental de la dona

La sala administrativa del Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat per la CASS contra una sentència de la Batllia del 5 de novembre passat que la condemnava a reemborsar la cirurgia de meloplàstia de reducció bilateral així com la cirurgia de braquioplàstia bilateral practicada a una assegurada. La sentència arribava després que la dona a la qual es va practicar la intervenció portés a la justícia la decisió del consell d’administració de la CASS de no reemborsar els cost de l’operació en considerar que la cirurgia havia estat realitzada per motius “purament estètics”. Des de la CASS es va

#1 Conrad

(06/08/19 08:18)