El tresorer de la Federació de Futbol va trucar al seu fill perquè anés a casa vigilant que no hi hagués policia i s’emportés l’ordinador i una carpeta groga

El 7 de maig a primera hora del matí efectius policials prenien literalment la seu de la Federació de Futbol en el marc d’una operació, anomenada Cautxú, per la presumpta comissió de delictes financers i econòmics. Es procedia a les detencions del president, Víctor Santos, i el secretari general, Tomàs Gea. En realitat hi havia una tercera ordre de detenció per al tresorer, José García, però no es va poder fer efectiva ja que el directiu es trobava de vacances. A la tarda (a les 15.48), quan tot va esclatar, el tresorer va trucar al seu fill Àlex sense saber

