Denuncien brutícia als carrers d'Escaldes i la capital

Actualitzada 06/08/2019 a les 06:40

El compte de Twitter d’Andorra Denúncia va compartir ahir un seguit de fotografies per mostrar el que considera brutícia als “carrers principals” d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella. Des de les xarxes socials s’ha dirigit a les dues corporacions per recriminar aquest fet tenint en compte que hi ha una “onada de calor” i que s’estan celebrant les festes majors.

#3 Pipican gegant

(06/08/19 10:50)



#2 Taxa

(06/08/19 10:35)



#1 Veina d'Escaldes

(06/08/19 10:07)