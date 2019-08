Moreno impugna l'elecció de Bailén per al Tribunal de Corts

Es va presentar amb un notari perquè no li donaven còpia de l’expedient

Ignasi de Planell Andorra la Vella

La batlle de la secció especialitzada Maria Àngels Moreno ha impugnat la designació de l’antiga fiscal Carolina Bailén com a magistrada a temps parcial per al Tribunal de Corts. Moreno va fer acte de presència al Consell superior de la Justícia acompanyada de la notària Rosa Maria Ferrándiz per aixecar acta en no ser-li entregada la còpia de l’expedient administratiu. El Consell Superior de la Justícia va resoldre a mitjans de juliol els concursos per cobrir places de magistrat a temps parcial al Tribunal de Corts i a la sala penal del Tribunal Superior. Les dues places van tenir com a guanyadores fiscals adjuntes: Carolina Bailén va obtenir la plaça per a magistrada del Tribunal de Corts i Alexandra Cornella va guanyar la de la sala penal del Tribunal Superior. La fiscal Bailén s’havia presentat per als dos concursos com també havia fet la batlle Maria Àngels Moreno, que no va ser escollida.

Tant Bailén com Moreno també s’havien presentat anteriorment al polèmic concurs per a magistrat al Tribunal de corts que finalment va vèncer Canòlic Mingorance. En aquella ocasió la favorita per endur-se la plaça era Cristina Bea i fins i tot va haver-hi una espècie d’avís per part d’algunes candidates respecte que el concurs s’impugnaria.

Per a Moreno s’acumulen ja tres concursos seguits en què es presenta i no assoleix la plaça. La designació de les places per a les dues fiscals adjuntes comportarà que s’hagin de convocar noves places per al ministeri públic que dirigeix Alfons Alberca. Cornella salta a la magistratura quan havia renovat al febrer la plaça de fiscal adjunta.