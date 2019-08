Espanya i França són els principals inversors en propietats d’alt estànding. A les parròquies altes es troben els preus més assequibles

El sector immobiliari a Andorra es troba en un moment d’impàs, les condicions de les noves construccions porten els promotors a edificar immobles d’alta gamma per poder rendibilitzar la inversió en el terreny de construcció. Els perfils estrangers són els inversors més potents. Així, els clients procedents d’Espanya i França són els més actius en l’adquisició de propietats immobiliàries d’alt estànding. “La majoria de compradors són francesos i espanyols i hi ha molta demanda sobre plànols. Les noves construccions estan pensades per a gent de fora amb gran poder adquisitiu, però nosaltres creiem que haurien de tenir en compte les

