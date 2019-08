El Niu d'Andorra Telecom promourà i desenvoluparà la tecnologia 'blockchain'

Actualitzada 02/08/2019 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom i Alastria, un consorci sense ànim de lucre que agrupa les principals empreses i start-ups espanyoles, van signar ahir a la seu de la parapública un acord que té com a finalitat la promoció i el desenvolupament de la tecnologia blockchain. El conveni, que van rubricar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i la directora general del consorci Red Alastria, Montserrat Guardia, permetrà la utilització per part de l’operadora de la xarxa de blockchain d’Alastria amb un node propi i obre la porta a noves vies de col·laboració entre les dues parts, que s’articularien a través de la incubadora i acceleradora d’empreses Niu.

L’acord permetrà la participació del Niu en el programa d’emprenedoria d’Alastria Link2Chain, destinat a start-ups que utilitzen per als seus projectes la tecnologia blockchain, i el desenvolupament de casos d’ús conjunt.

