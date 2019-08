La vaga d'Alsina Graells afectarà unes 200 persones

La vaga que els treballadors d’Alsina Graells portaran a terme des d’avui fins dissabte tindrà menys afectació del que es podia esperar inicialment. Després de pactar uns serveis mínims, s’ha acordat que surti un autobús diari per a cadascuna de les quatre línies que hi ha per viatjar a Barcelona des del Principat (de forma directa i passant per Solsona, Ponts o Baltarga) excepte dissabte, que no hi haurà línia directa. D’aquesta manera, la vaga de conductors afectarà unes 200 persones, que hauran d’adaptar el seu viatge a l’únic horari que s’ofereix. Així ho estima el director de l’estació d’autobusos