El cònsol major lauredià assenyala que una persona va llençar un roc a la policia i espera que els aldarulls "ens facin reflexionar"

Vila lamenta l'agressivitat dels joves envers la policia

Actualitzada 31/07/2019 a les 18:59

Redacció Andorra la Vella

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha realitzat aquesta tarda una valoració de la festa major en la qual ha lamentat els aldarulls pels quals ha quedat marcada. Vila ha destacat la seva "sorpresa" per les "actituds agressives i càntics desagradables i ofensius envers la policia" que es van viure en els moment de tensió de la matinada del dilluns al dimarts. També ha assegurat que "una persona va llençar un roca amb la intenció de tocar els caps dels agents de la policia", i ha manifestat la voluntat que tot plegat "ens faci reflexionar en l'aspecte de la segurertat per a què no es repeteixi".

El cònsol ha recordat que es van prendre mesures per a la nit d'ahir amb la voluntat de reduir el risc de trobar-se una situació similar, com l'augment d'efectius del comú i d'agents de policia. També es va insistir en la importància de no vendre alcohol a menors a les barres. Vila ha assenyalat que l'altre factor important és el 'botellon', el qual és "potser el que més incideix en l'estat que es troba la joventut i pot generar aldarulls i comportaments en massa com aquest". En aquest sentit, ha recomanat que s'ha de millorar en la seguretat i ser més cautelosos "des dels punts de venda", una situació que s'hauria de parlar amb Govern.

El mandatari lauredià també ha felicitat la tasca dels serveis de neteja per haver retirat amb eficàcia i rapidesa els residus generats a la festa.