Vallnord signa un acord amb Andorra Telecom per unificar la xarxa de wifi

Actualitzada 30/07/2019 a les 11:02

Rubén Pinedo Andorra la Vella

EMAP, l’empresa que gestiona l’estació de Vallnord Pal-Arinsal, ha signat un acord de col·laboració amb Andorra Telecom que li permetrà unificar les seves xarxes wifi i que aquestes siguin gestionades per la parapública per tal de millorar la seva connectivitat. L’acord va ser presentat ahir pel director de l’estació, Josep Marticella, el cap de projectes i sistemes, Agustí Garcia, i el director de màrqueting i venda d’empreses d’Andorra Telecom, Josep Vilana.

Actualment, Vallnord compta amb dues xarxes wifi: una interna per als treballadors de l’estació i una altra per a clients. Aquesta es tracta de la xarxa “Andorra wifi”, la mateixa que ofereix la parapública en molts indrets del país. L’acord de col·laboració farà que hi hagi una única xarxa que servirà tant per a empleats com per a usuaris de l’estació. Aquests només hauran d’omplir un formulari per estar connectats indefinidament, al contrari del que passa amb “Andorra wifi”, amb la qual s’ha de renovar la connexió cada cert temps. D’aquesta manera, tal com va destacar Marticella, la col·laboració entre Andorra Telecom i Vallnord permetrà l’estació “millorar l’eficiència” i oferir una millor “connectivitat i interacció amb el client”. En aquest sentit, el director general de Vallnord Pal-Arinsal va explicar que amb una connexió més ràpida i estable l’estació pot millorar les vies de comunicació amb els usuaris, per exemple informant de l’obertura i tancament de pistes. L’objectiu és que la xarxa estigui completament operativa quan comenci la temporada d’hivern, que està previst per al 30 de novembre.