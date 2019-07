Dos detinguts per greus enfrontaments amb la policia a la festa major de Sant Julià

Els agents han arrestat aquesta matinada dos residents de 21 i 22 anys que es troben a l'espera de passar a disposició judicial

Actualitzada 30/07/2019 a les 11:56

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut dues persones aquesta matinada per provocar aldarulls a la festa major de Sant Julià de Lòria. Els arrestats són dos joves residents de 21 i 22 anys que es van enfrontar amb les patrulles que feien tasques de vigilància a la festa laurediana i estan acusats d'un delicte contra la funció pública per injúries, insults i amenaces contra els agents i per desobeir les ordres dels policies i d'un delicte contra el patrimoni pels danys causats a un vehicle patrulla, que va patir rascades, enfonsaments i el trencament d'un retrovisor, segons han explicat des del cos de seguretat.

Els incidents van començar a les cinc de la matinada quan una patrulla va ser requerida per una trucada que alertava de la presència d'un grup de joves que ocupava la via pública a la plaça Laurèdia i no deixava passar els vehicles. La patrulla que hi va acudir es va trobar que els joves s'enfrontaven amb ells, proferint greus insults i llançant objectes i begudes, el que va obligar els policies a retrocedir, segons s'observa als vídeos de les xarxes socials. Els agents van demanar suport, segons el relat del cos de seguretat, i van acudir al lloc dels fets els efectius de la unitat de seguretat ciutadana que participen en el dispositiu especial de festa major que estaven concentrats en la plaça Germandat, on es troba l'escenari dels concerts, i la intervenció va aplegar uns deu agents.

Els aldarulls es van prolongar una estona amb crits com "mucha policia poca diversión" i van acabar amb la detenció dels dos joves que es troben arrestats a l'espera de passar a disposició judicial.

