Tres ferits lleus en un xoc entre dos cotxes al Comunal

Redacció Andorra la Vella

Tres persones van resultat ferides lleus després que dos vehicles topessin a la CG-1 a l’altura de l’estadi comunal ahir als volts de les 19 hores. La policia, els bombers i els serveis d’emergència es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets i van haver de traslladar fins a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell la conductora d’un dels cotxes, resident de 73 anys, i l’acompanyant i el seu fill, del segon vehicle, de 50 i 13 anys respectivament. Segons fonts de l’hospital els tres es trobaven en bon estat i les lesions que van patir no revestien de gravetat.

El sinistre, les causes del qual encara es desconeixen, va provocar el tall de l’avinguda de Salou entre el Prat Salit fins a la rotonda de la Comella en sentit baixada i també el carril central. Durant 30 minuts, mentre es feien les tasques de neteja, els cotxes havien de passar per Prat de la Creu i l’avinguda Santa Coloma.