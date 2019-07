Proturisme deslliga els danys als caragols de la festa major

La presidenta de l’entitat recorda que es produeixen actes incívics tot l’any

La presidenta de la Unió Proturisme, Loli Artuñedo, l’entitat organitzadora de la festa major d’Escaldes, desvincula l’acte vandàlic que es va produir la matinada de dijous passat quan algú va serrar algunes de les banyes dels caragols que s’exhibeixen a l’avinguda Carlemany de la festa major, i ho atribueix als actes incívics que es poden produir en qualsevol altre moment. “Clar que ens sap greu que passin coses com aquesta però és veritat que poden passar sempre, no només durant la festa major. Recordo que fa uns anys hi havia uns ossos al Prat del Roure, fora de la festa