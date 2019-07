La majoria tira endavant un dels projectes més controvertits però només per la festa major i amb el cabal mínim necessari

Una quarantena de persones van baixar ahir pel Valira fent ràfting gràcies a FEDA, que va accedir a turbinar aigua des de la central d’Engolasters per augmentar el cabal del riu fins al mínim exigible. Tal com va explicar el conseller d’Obres i Urbanisme, Joan Vidal, per realitzar l’activitat es necessita que el riu tingui un cabal de vuit metres cúbics però actualment és de quatre, motiu pel qual la parapública ha de turbinar aigua. Una única turbina pot augmentar-lo fins als 7,5 però tal com asseguraven alguns dels professionals de Rocroi, l’empresa contractada per fer l’activitat, “falta una mica