Ahir va finalitzar la canícula que ha patit Andorra durant tres dies, amb dimecres com la jornada més calorosa en la qual es va arribar a registrar una temperatura de 35,6 graus. A les nits l’escalfor es mantenia a la vall excepte en zones amb vegetació.

El Principat ha viscut durant aquesta setmana tres dies de canícula, amb jornades de molta calor des de dimarts, i s’han registrat a l’observatori del Roc de Sant Pere el pic de temperatures de 35,6 graus dimecres passat. No obstant, no hi ha hagut temperatures més altes que a l’anterior onada de calor. “El rècord va ser a finals de juny, aquesta onada de calor no ha durat tant i no s’han registrat temperatures tan elevades”, va explicar el tècnic del servei meteorològic, Guillem Martín. D’altra banda, a les nits, enlloc de refredar-se l’ambient, es produïa una illa de calor