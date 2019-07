S'aprova la licitació de les obres dels 'arbres' que produeixen energia eòlica

Govern invertirà 250.000 euros en uns treballs per millorar la seguretat de l’escorxador

El consell de ministres va aprovar ahir, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació de les obres dels arbres de vent, unes instal·lacions metàl·liques que serviran per generar energia eòlica. Aquesta va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2018 i va ser presentada per un professor de primera ensenyança, que va desenvolupar el projecte amb els seus alumnes. Els arbres de vent, per als quals hi ha previst un pressupost de 300.000 euros i un termini d’execució de 18 mesos, generaran fins a 3 quilovats de potència instantània i 1.900 quilovats hora en un any, energia