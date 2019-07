L'objectiu és donar a conèixer la situació de l'autisme al país i millorar la qualitat de l'atenció cap a les persones afectades

El Llibre Blanc del trastorn de l'espectre autista tindrà 12 representants Els dotze representants del consell assessor del Llibre Blanc del Tea Rubén Pinedo

Redacció Andorra la Vella

Dotze persones constituiran el consell assessor del Llibre Blanc del trastorn de l'espectre de l'autisme (Tea), tal com s'ha presentat aquest matí al Museu del Tabac. L'objectiu del document és donar a conèixer la realitat de l'autisme al país per tal d'identificar, a partir de l'anàlisi de dades i normatives, els reptes i decisions per millorar la qualitat de l'atenció rebuda cap als usuaris. En el consell assessor es comptarà amb la participació d'Inés Martí, presidenta d'Autea i de representants de Govern com els secretaris d'Estat d'Economia i Empresa, Salustià Chato; Afers Socials, Teresa Milà, i Salut, Elena Mas, entre d'altres.

El Llibre Blanc vol ser un document participat, que incorpori les opinions de les persones afectades, els familiars, les institucions, els professionals, les entitats i els experts en aquest trastorn. El consell assessor té previst que el text estigui llest durant el primer quadrimestre de 2020 per tal de presentar-lo a les administracions. Una vegada presents els resultats i conclusions de l'estudi, el consell assessor i les seves funcions deixaran de ser efectives.