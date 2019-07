Govern treballa amb Espanya la seguretat a la Cimera i espera el suport de França

La secretària general Iberoamericana destaca la preparació del país per organitzar l’esdeveniment

El Govern continua treballant amb Espanya per garantir la seguretat suficient de cara a la Cimera Iberoamericana del 2020, que se celebrarà al Principat i espera el suport per part de França. Així ho va manifestar la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en el marc de la visita que va fer ahir la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, per repassar els avenços de l’esdeveniment. Ubach va confirmar que s’han dut a terme contactes amb el govern espanyol per establir la col·laboració. “Hi ha un memoràndum d’entesa sobre la taula per formalitzar la cooperació a nivell tècnic i polític”, va expressar