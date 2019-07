El PS demana pels tractaments de quimioterapia del SAAS

Actualitzada 24/07/2019 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Rosa Gili, va presentar ahir una bateria de preguntes escrites sobre la gestió el servei de quimioteràpia que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha d’oferir als malalts de càncer. Gili va sol·licitar informació sobre el subministrament de medicaments del tractament de càncer després que tinguessin coneixement de diferents problemes en el subministrament d’aquests tractament als afectats per aquesta patologia. En l’escrit tramitat a Sindicatura, la consellera general del PS recorda que és essencial per als malalts començar el tractament com més aviat millor un cop fet el diagnòstic. Per aquest motiu Gili demana com funciona la distribució de medicaments per a la quimioteràpia per als malalts de càncer i si el SAAS disposa d’estoc d’aquesta medicació per no fer esperar els pacients que la necessiten.