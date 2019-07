El TC desestima el recurs del PS i Liberals pels preus mínims del tabac

El Tribunal Constitucional considera que la llei aprovada el passat 15 de febrer no vulnera la llibertat d'empresa

Actualitzada 24/07/2019 a les 14:14

El Tribunal Constitucional ha avalat la llei aprovada el 15 de febrer referent a la regulació dels preus mínims de venda del tabac que establia que serien fixats pel Govern en funció de la proposta d'una comissió consultiva conformada per membres de la Cambra de Comerç i representants dels fabricants. Així, ha desestimat el recurs presentat pels consellers de Liberals d'Andorra, Ferran Costa, Jordi Gallardo i Judith Pallarés, i els del Partit Socialdemòcrata, Pere López, Gerard Alís i Rosa Gili, que consideraven que la llei vulnera la llibertat d'empresa. A més, van sol·licitar que es declarés la inconstitucionalitat dels articles 1, 3, 4 i 10 i de la disposició addicional de la Llei, i per conseqüència, demanaven la erradicació de la resta del text en considerar-la "incoherent i inaplicable" en ser contrària als articles 1, 3, 28 i 59 de la Constitució.

Amb tot, el TC ha indicat en la ressolució publicada avui al BOPA que la llei "no vulnera ni la llibertat d’empresa ni l’economia de mercat", ja que "tot i les limitacions que hi introdueix fixant els preus mínims de venda dels productes del tabac, respecta suficientment el principi de proporcionalitat i aplica els criteris relatius i propis d’una legítima opció política determinada, de necessitat, d’eficàcia i d’eficiència". A més, l'alt tribunal ha afegit que "la Llei també suposa un exercici de transparència i de cap manera pot ser considerada com a contrària a la seguretat jurídica".