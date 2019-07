Els ginys es trobaran ubicats a Canillo, Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, llocs accessibles per als ciutadans, especialment pels escolars

Aprovada la licitació dels "Arbres de vent" del pressupost participatiu El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern d'Andorra

Actualitzada 24/07/2019 a les 18:37

Redacció Andorra la Vella

Les obres per la instal·lació dels "Arbres de vent", guanyadores del pressupost participatiu del 2018, han estat licitades al Consell de Ministres d'avui i s'instal·laran a diverses parròquies del Principat. Els ginys es trobaran ubicats a Canillo, Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, llocs accessibles per als ciutadans, especialment pels escolars. L'electricitat generada, 1900 kwh en un any, serà utilitzada per usos públics (enllumenat viari o d'equipaments, etc). Les empreses interessades tenen temps fins al 12 de setembre per presentar-se al concurs i l'obra es preveu que estarà enllestida en 18 mesos.

El Consell de Ministres també ha aprovat la licitació per seleccionar un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació del Santuari de Meritxell. El projecte contempla el recalçat dels contraforts de l'ala oest i la rehabilitació i/o renovació del cobriment metàl·lic. El Govern tirarà endavant els treballs de reforma i millores de l'escorxador nacional, amb un import de 250.687,56 euros i amb un termini d’execució dels treballs de 20 setmanes. El projecte preveu les millores de la planta baixa per augmentar la seguretat de treballadors i benestar del bestiar.

