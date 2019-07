Actualitzada 20/07/2019 a les 07:08

El Funicamp d’estiu de Grandvalira obre les portes a tots els públics. Des d'avui fins al 8 de setembre oferirà diverses activitats i serveis de restauració, com rutes cicloturístiques i la possibilitat de realitzar una parada a l'estació intermèdia per poder gaudir i fotografiar la Vall dels Cortals; així com una via ferrada i múltiples rutes a peu.