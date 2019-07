Quatre detinguts per colar-se a l'antiga presó de la capital

Actualitzada 19/07/2019 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir ahir a la matinada quatre homes acusats d’haver-se colat a la cel·la de l’antiga presó del quart d’Andorra la Vella. L’espai es troba en el subsòl a la placeta de davant de l’edifici comunal i és visible a peu de carrer des d’una obertura que es va tapar amb un vidre. La coberta de vidre va ser la que van trencar els detinguts per accedir-hi il·lícitament. La policia va ser alertada dels fets i en arribar-hi va trobar dos dels detinguts a dins de la cel·la i dos a l’exterior, “observant”, segons explicitava el comunicat del cos. Inicialment se’ls va arrestar per un delicte contra el patrimoni històric però hores després (la detenció es va practicar a les quatre de la matinada) tècnics del Govern van aclarir al cos d’ordre que l’antiga presó del quart no és considerada patrimoni històric així que se’ls va alliberar.

No obstant, continua el comunicat, els quatre homes, tots residents, hauran de respondre davant la justícia per una contravenció penal pels danys causats a la propietat comunal.