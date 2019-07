El cos de policia català ha imposat 611 sancions a andorrans, 469 de les quals per excés de velocitat a la xarxa viària catalana en el que portem d’any

Els mossos d’Esquadra han obert 469 expedients contra persones de nacionalitat andorrana per excés de velocitat a la xarxa viària catalana en el que portem d’any, una xifra que forma part del total de les 611 multes que s’han imposat al territori veí a ciutadans del Principat fins a mitjans d’aquest mes. D’altra banda, l’any passat els expedients a andorrans per excés de velocitat van arribar als 1.015, una xifra que, sumada a la dels dos anys anteriors, va col·locar l’andorrana com la segona nacionalitat amb més multes per velocitat a Catalunya, segons un informe dels mossos d’Esquadra. Aquestes són