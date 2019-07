Salut ajorna fins a l'1 de gener l'aplicació de la via del metge referent

L’executiu entra un projecte de llei per modificar el termini adduint que es tracta d’un canvi complex

El 16 de setembre havia d’entrar en vigor l’aplicació efectiva del metge referent. És a dir, la penalització en el copagament per a aquells usuaris que no haguessin triat un capçalera i que acudissin directament a un especialista. Però el Govern ha decidit ajornar-ho adduint l’elevada complexitat de la modificació i que s’hauria avaluat que ni professionals ni els usuaris ni tampoc la CASS estan preparats per a l’aplicació ja al setembre. L’ajornament és de tres mesos i mig, fins a l’1 de gener del 2020, i per a fer-lo possible s’ha entrat un projecte de llei que modifica l’anterior