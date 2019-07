Quatre detinguts per entrar a l'antiga presó d'Andorra la Vella

Els joves van trencar el vidre de protecció i van accedir al recinte de la Casa del Quart situat al subsol al costat del comú

La policia ha detingut poc abans de les quatre de la matinada quatre joves per haver accedit a l'antiga presó de la Casa del Quart d'Andorra la Vella, situada al subsol entre el comú i l'església de Sant Esteve. El cos de seguretat ha informat que els arrestats han trencat el vidre de protecció per accedir al recinte, un espai del segle XVIII, i dos d'ells han estat controlats a l'interior i els altres dos quan observaven des de fora. La policia inicialment considerava que l'antiga presó està catalogada com patrimoni històric i per això els agents han detingut els joves però quan des del departament de Cultura els han confirmat que no es tracta d'un espai protegit els arrestats han quedat en llibertat acusats d'una contravenció penal contra el patrimoni, segons ha informat el cos en un comunicat.