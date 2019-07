Ja es treballa amb aquest calendari, que només es veuria alterat per un imprevist d’última hora

Les sessions del primer judici vinculat al cas BPA es reprendran el 16 de setembre. Les fonts consultades asseguren que el Tribunal de Corts està preparat per tornar a les vistes i que, a menys que hi hagi algun imprevist d’última hora, ja es treballa amb aquesta data fixada al calendari. En aquest sentit, cal recordar que el tribunal estarà presidit per Enric Anglada i el completaran els magistrats Jacques Richiardi i Concepció Barón, després de la recusació que va deixar fora del procés l’anterior president, Josep Maria Pijuan, per l’enfrontament que va tenir amb l’advocat Josep Antoni Silvestre.

El president