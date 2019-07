Els mossos imposen 1.015 multes a conductors andorrans per excés de velocitat

Mobilitat, la policia, el Servei Català de Trànsit i els agents catalans es reuneixen per planificar estratègies conjuntes per millorar la seguretat a les carreteres

Actualitzada 18/07/2019 a les 14:18

Redacció Andorra la Vella

Els mossos d'esquadra van imposar 1.015 sancions per excés de velocitat a conductors de vehicles andorrans durant l'any passat, segons les dades fet públiques avui a la reunió de treball celebrada pels agents catalans, Mobilitat, el Servei Català de Trànsit i la policia andorrana a l'edifici Prat del Rull. Les multes globals van ser 1.500 expedients i aquesta ha estat una de les raons per les quals els responsables de trànsit i de la policia del Principat i Catalunya han mantingut una trobada, la primera de diversos contactes que s'establiran, amb l'objectiu de treballar estratègies conjuntes. La reunió ha servit per decidir fer campanyes comunicatives conjuntes per conscienciar els conductors de la importància de respectar les normes per evitar accidents.

Els agents implicats han acordat també compartir informació sobre sortida de vehicles de Barcelona o d'operacions sortida que puguin tenir Andorra com a destinació perquè es puguin preveure dispositius per millorar la mobilitat.

#1 Caixa o faixa

(18/07/19 16:12)