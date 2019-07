Un any ferm per a la reclusa que va ser mare a presó

La dona ha estat condemnada per introduir nou grams de cocaïna i se li ha imposat una multa de 600 euros i l'expulsió del país durant 10 anys

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat a dos anys i mig de presó, dels quals un de ferm i la resta condicional, a la reclusa que va tenir un nadó mentre estava ingressada al centre penitenciari a l'espera de judici. La pena imposada fixa una multa de 600 euros i l'expulsió del Principat durant 10 anys com autora d'un delicte major de tràfic de drogues per haver introduït 9,4 grams de cocaïna al país.

La dona va ser detinguda el desembre de l'any passat i estava embarassada al moment d'ingressar a la Comella. El naixement del fill es va produir a l'abril i es va adequar el mòdul de menors perquè la reclusa tingués un espai específic per atendre el nadó.

La detenció de la dona, de nacionalitat colombiana, es va produir a la duana quan sortia del país després d'haver donat la droga a un amic que li havia ofert 360 euros per portar-li la substància des del Pla de Sant Tirs, on ella resideix amb el marit. Una patrulla d'agents va presenciar l'intercanvi de la cocaïna, va seguir l'home, el va interceptar i ell va identificar la dona, que va ser controlada abans de passar la frontera.