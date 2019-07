Les batlles Laura Rodríguez i Sònia Tumi renoven el càrrec

Les dues jutgesses han destacat el suport rebut i la confiança dipositada per part dels companys de professió durant la cerimònia que s'ha celebrat a la Sala de la Justícia de la Casa de la Vall

Actualitzada 17/07/2019 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

Les batlles Sònia Tumi i Laura Rodríguez han renovat el càrrec aquest matí a la Sala de la Justícia de la Casa de la Vall sota l'atenta mirada dels amics i familiars. Laura Rodríguez, qui també exerceix com a Presidenta del Tribunal de batlles, ha destacat el suport rebut per part dels companys i la confiança dipositada en "temps tant difícils com aquests". La batlle Sònia Tumi també ha agraït a l'equip i els col·legues de professió el suport rebut durant 17 anys i ha subratllat que actualment el "volum de feina és gran" però que la Batllia compta amb mitjans "que ho fan més àgil". El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha destacat la tasca de les dues batlles i que hauran de posar en pràctica el nou Codi de Procediment Civil.