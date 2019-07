Denúncia de l'Institut de Drets Humans contra Rajoy per extorsió en el 'cas BPA'

L'entitat amplia la denúncia als exdirigents espanyols en entendre que van ser els principals responsables de l'extorsió a BPA

L'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) i l'entitat de juristes Drets ha presentat aquest matí una ampliació de querella per l'extorsió a BPA contra Mariano Rajoy, l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro i el d'Interior Jorge Fernández Díaz, on se'ls acusa dels delictes de coacció i extorsió als ciutadans andorrans, de falsedat documental i coacció contra els òrgans constitucionals. "Entenem que quan Rajoy i Montoro van venir de visita oficial al Principat el 2015 van intimidar al Govern andorrà amb un informe del FinCEN que era fals, i l'executiu va prendre les seves decisions tècniques a partir d'una informació falsa. Creiem que caldrà investigar-ho per part de la Batllia", ha explicat el membre de l'entitat andorrana, Agustí Carles, a la sortida de la seu judicial. L'entitat considera que "són els culpables de tot el que ha passat amb el tema de BPA", segons ha manifestat la presidenta del col·lectiu, Elisa Muxella. "A partir de totes les proves que s'han anat adquirint amb testimonis que han donat la seva versió sobre el que es demanava a la primera querella s'ha vist que uns policies actuaven per ordres dels seus superiors", ha assenyalat Muxella, que ha remarcat el testimoni de l'excomissari de la policia nacional espanyola, José Manuel Villarejo, arran de la denúncia presentada el maig del 2017 com un punt clau en la seva decisió d'encausar-se contra els antics alts càrrecs espanyols.

Aquesta és la segona ampliació que fan, després que a finals d'abril d'aquest mateix any es fes una ampliació contra Fernández Díaz, l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez Vázquez, i l'exdirector general de la policia, Ignacio Cosidó Guiérrez. L'IDHA i Drets creuen que el motiu pel qual haurien actuat va ser aconsseguir les dades bancàries d'Artur Mas, Oriol Junqueras i els Pujol.

Sobre si creuen que els exalts càrrecs del govern espanyol arribaran a declarar a Andorra en cas que progressi a la Batllia, Carles ha afirmat que "la majoria d'assumptes d'aquí ho fem per comissió rogatoria internacional i no és el primer cas que té persones d'altres països involucrades. Per tant, creiem que estem dins de la normalitat que si es veu que hi ha prou indicis de delictes s'ha d'investigar fins el final".





