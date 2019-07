La corporació ja té pràcticament redactat el plec de bases i voldria treure el concurs abans que finalitzi el mandat

El comú de la capital es planteja molt seriosament tirar endavant el projecte per fer un telecabina fins al pic del Carroi aquest mateix mandat i per això, ja té gairebé redactat el plec de bases per fer el concurs. Així ho assegura la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que afegeix que també se li han presentat diferents inversors que estan disposats a desenvolupar-lo. “Hi estem treballant i ja tenim el plec de bases gairebé fet. A més, comptem amb inversors que estan disposats a concórrer al concurs però encara ho hem d’acabar de parlar i per això