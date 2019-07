“Sembla que l'oposició no ens ha donat els cent dies de gràcia”

Gallardo afirma que l’entesa entre els partits de Govern és excel·lent i es defensa dels atacs del PS i Terceravia dient que no tenen res més a criticar que els secretaris d’estat

El ministre afirma que vol portar la llei d’autònoms al Consell General el 2020, si no abans, i veu bé formar llistes conjuntes a les comunals malgrat que DA ja hagi encarregat a Marsol i Mortés formar la candidatura.



Quins són els principals reptes que haurà d’afrontar des de les seves carteres?

Un dels més importants serà la diversificació de l’economia i per aconseguir-ho, primer repassarem i revisarem tots els processos registrals del ministeri per donar una resposta més àgil, efectiva i adaptada a allò que ens demanen els empresaris.



I atraure inversió estrangera?

També, per això he exposat al cap de Govern i