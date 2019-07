Sistema de socors per a les 400 embarcacions andorranes

Fins ara ho havien de fer via Espanya o França, o amb sistemes propis

Parlar de comunicacions marítimes i vaixells en un país de muntanya, d’entrada, sembla sorprenent, però “és un esport i una afició que practica molta gent del país”, va comentar Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa. Al febrer es va aprovar el reglament per posar en funcionament l’ús de codis de comunicació marítims per a embarcacions d’esbarjo i esportives amb matrícula del Principat. Actualment hi ha unes 400 embarcacions registrades, d’aquestes, n’hi ha una “seixantena que naveguen per alta mar i necessiten un sistema de seguretat que els permeti comunicar-se en cas de rescat”, va assenyalar Jordi Nadal, director