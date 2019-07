La cònsol va assistir ahir a la recepció final de les obres i avui ja s’hi poden instal·lar les terrasses

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, considera que l’espai ciutadà que s’ha obert a la zona on havia d’anar l’edifici The Cloud hauria de ser un espai diàfan i públic que la ciutadania en pogués gaudir, tot i que no veu malament que s’hi instal·lin les oficines d’Andorra Telecom, tal com va explicar al Consell General el ministre d’Ordenament Ter­ritorial, Jordi Torres. “Des del comú reivindiquem que allò és ideal perquè sigui un espai públic i en veure-ho així acabat encara ens agrada més a tots, al comú i als ciutadans, i seguirem treballant en aquesta línia”, afirma.