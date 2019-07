L'ocupació al juny augmenta un 15,4% i se situa en el 47,1%

Les reserves per al mes de juliol arriben al 47,9%, mentre que per a l’agost ja són del 34,6%

L’ocupació hotelera del mes passat es va incrementar un 15,4% respecte al mateix mes de l’any 2018, segons les dades que ahir va per públiques la Unió Hotelera (UHA). L’ocupació mitjana del juny va ser del 47,15%, davant del 40,84% del mateix mes del 2018. La patronal del sector, segons va explicar al Diari el president de la UHA, Carles Ramos, considera que l’increment de l’ocupació tindria tres responsables. El primer seria el temps, ja que “el juny de l’any passat va fer fred, no com enguany, que hem tingut bones temperatures que han animat els visitants a venir a