Celebració de la festa nacional de França

L'ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, ha destacat les bones relacions entre ambdós països

Actualitzada 12/07/2019 a les 17:13

Redacció Andorra la Vella

La recepció oficial per la festa nacional francesa ha tingut lloc aquest migdia a l'ambaixada gal·la, avançant-se dos dies a la diada que es celebra cada any el 14 de juliol, on han assistit gairebé tots els ministres i a la que no ha pogut ser el cap de Govern, Xavier Espot, per la defunció ahir de la seva mare. L'ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, ha realitzat un discurs per tan assenyalada data, destacant les bones relacions entre ambdós països i fent incís en el nou impuls per les relacions franco-andorranes. Al discurs ha tractat tres eixos principals: la cooperació econòmica en matèria de lluita contra el canvi climàtic, el compromís a llarg termini de les millores d'accés i la promoció de la cultura i la llengua francesa al Principat.