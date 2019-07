La investigació sobre Banco Madrid no s'atura

La policia nacional es manté cercant informació tot i l’arxivament del cas

Redacció Andorra la Vella

La policia nacional espanyola continuarà la seva investigació sobre la cúpula de Banco Madrid tot i l’arxivament provisional de la causa. Els jutges van determinar que el més adient seria el sobreseïment temporal per evitar el transcurs del termini previst a la llei, quelcom que faria impossible seguir endavant amb la investigació. El tribunal va arribar a aquesta conclusió en lloc de mantenir obert el cas en espera de l’informe de la unitat central de delinqüència econòmica i fiscal de la policia nacional.

Els magistrats destaquen el caràcter “temporal” del sobreseïment, que el fan “susceptible de ser revocat si noves revelacions contundents i clares així ho aconsellen”, tal com s’assenyala a l’aute, segons el mitjà espanyol Voz Pópuli. El tribunal va insistir que no hi ha motius racionals per dictar una altra resolució que no sigui la de confirmar el sobreseïment provisional, coincidint amb la decisió del magistrat instructor.

L’Audiència de Madrid va recordar al ministeri fiscal que la investigació ha de centrar-se en l’activitat de Banco Madrid i no en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A l’aute, els jutges destaquen que “estem parlant d’entitats jurídiques diferents, amb diferent personalitat jurídica, no composta i dirigida per les mateixes persones, amb sistemes informàtics diferenciats, que operen en àmbits territorials diferents”. A més, posen de manifest que Andorra és un país “amic i germà però independent”, i que la jurisdicció dels tribunals espanyols té “límits territorials” i que no poden estendre la seva potestat a la investigació de fets no comesos a Espanya.