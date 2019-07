El grup de Folklore ‘Casa Portugal’ organitza per sisena vegada el mercat tradicional lusità, O Feirão, que de nou va comptar amb una bona acollida per part dels visitants que passejaven ahir per la plaça Guillemó d’Andorra la Vella.

Els visitants que ahir passejaven per la plaça Guillemó de la capital van retrocedir més d’un segle enrera quan només entrar a la plaça es trobaven un mercat tradicional portuguès de principis del s. XX. No hi faltava res. Des de productes frescos collits de l’hort a embotits, passant per artesania i rebosteria i, com no podia ser d’una altra manera, una tasca on es podien consumir productes típics del país lusità combinat, això sí, amb les begudes refrescants més modernes i el vinho verde més tradicional. Tot plegat es tractava de la sisena edició del mercat ‘O Feirão’ que